На проводницу, которая ссадила кота Твикса с поезда, заверили дело по уголовной статье. Об этом сообщает РИАН со ссылкой на собственного инсайдера.

Собеседник РИАН сообщил, что 24 января на сотрудницу Федеральной пассажирской компании завели уголовное дело. Хозяин погибшего Твикса подтвердил эти сведения. По какой статье обвиняют женщину, не сообщается. Накануне представитель РЖД И. Колесников заверил, что проводницу временно отстранили от работы.

О гибели кота Твикса стало известно 20 января. Его растерзанное тело нашли на ж/д путях, примерно в километре от Кирова. Во время стоянки поезда проводница ссадила кота, который бродил по вагону. Женщина заверяла, что долго искала хозяина животного, но на ее призывы никто не среагировал. Провоз бесхозных животных в поезде запрещен, поэтому проводница высадила Твикса.