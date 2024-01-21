Стиральные машины Beko, которые выпускаются под турецким брендом, вполне заслуженно пользуются популярностью на российском рынке. Они обходятся недорого, оснащаются всем необходимым набором функций, который постоянно расширяется. Это высокотехнологичная современная техника, которая демонстрирует высокую надежность в эксплуатации.

Такая услуга, как ремонт стиральных машин Beko в Москве пользуется высоким спросом как раз из-за огромной популярности данной техники. Ведь она, как и любая другая, не застрахована от поломок, связанных с неправильной эксплуатацией, износом отдельных комплектующих и другими причинами.

В случае возникновения неисправностей очень важно не пытаться самостоятельно устранить проблему, так как это чревато еще большим усугублением ситуации. Сервисный центр BigWash сделает ремонт стиральных машин Веко на высоком качественном уровне, предоставит все необходимые запасные части и гарантию бесперебойной работы агрегата. Специалисты устраняют все распространенные поломки, о которых стоит упомянуть подробнее.

Проблемы с нагревом воды

Если стиралка Beko не греет воду, проблема скорее всего кроется в неисправности электрического ТЭНа. Со временем он начинает работать гораздо медленнее из-за накипи и загрязнений на поверхности, постепенно изнашивается и полностью выходит из строя.

Для решения этой проблемы нужно устанавливать новый нагревательный элемент, старый не подлежит восстановлению. При этом большинство моделей приходится разбирать практически полностью, чтобы добраться до сломанной детали, из-за чего настоятельно не рекомендуется выполнять ремонт своими силами.

Проблемы со сливом

Их решение также лучше доверить квалифицированному мастеру, который сможет провести грамотную диагностику, удостоверится в том, что сливной насос (помпа) действительно вышел из строя, а не перестал работать из-за банального загрязнения.

Если дело в засоре, специалист просто прочистит и промоет помпу, удалит посторонние предметы, застрявшие между лопастями двигателя и восстановит его работоспособность. В противном случае придется заменять весь сливной насос.

Отказ системы управления

Если стиралка не сливает или не хочет нагревать воду, выдает странные коды ошибок, не завершает программу до конца, проблема может крыться еще и в электронном модуле управления. Он часто выходит из строя из-за перепадов напряжения в сети, попадания влаги на плату, нестабильной подачи электроэнергии.

При наличии серьезных поломок электронный контроллер может быть заменен на новый. Но очень часто все же имеется возможность сэкономить деньги на приобретении дорогостоящей детали и получить качественный ремонт модуля. В этом случае специалисты заменяют отказавшие детали либо восстанавливают токопроводящие дорожки, чтобы капризная электроника вновь заработала нормально.

Сервисный центр BigWash выполняет все виды ремонтных работ, приходит на помощь, если в стиралке прекращает работу функция отжима, если не вращается барабан или агрегат начинает вдруг «прыгать» по кухне или ванной комнате на больших оборотах двигателя, издавать посторонние звуки.

Чтобы воспользоваться услугами центра, нужно просто связаться с менеджером и сообщить обнаруженные признаки поломки. Мастер оперативно подъедет по указанному адресу, проведет диагностику и уже после этого решит, проводить ремонт на дому или доставлять стиральную машину в сервис.