Рафиков Эмиль Винерович: 5 мифов о фундаменте на винтовых сваях

Фундамент — это один из самых важных элементов любого строения. Поэтому правильный выбор основания играет ключевую роль в долговечности и устойчивости дома. Вокруг одного из видов фундамента, винтовых свай, есть много мифов и предрассудков. Давайте рассмотрим пять распространенных заблуждений и выясним, так ли все на самом деле.

“Такой фундамент ненадежный”

Миф о ненадежности свайного фундамента — самый популярный. Дело в том, что многие привыкли доверять традиционным методам строительства, особенно толстому монолитному бетону с несколькими рядами армирования. На самом же деле современные технологии и материалы позволяют создавать крайне прочные конструкции винтовых свай. Они способны выдерживать значительные нагрузки и прекрасно подходят для большинства типов почв. Сваи изготавливаются из качественного металла, проходят несколько этапов защиты и обработки от внешних негативных воздействий. Например, гальваническую защиту от коррозии.

“Быстрый монтаж за 1 день”

Хотя монтаж винтовых свай занимает намного меньше времени по сравнению с традиционными методами, утверждение, что фундамент можно установить всего за один день — преувеличение. Время монтажа зависит от множества факторов, включая размер и сложность строения, а также тип почвы. Качественная установка требует внимательной подготовки, а инженеры и строители должны следовать определенным процедурам, чтобы обеспечить устойчивость и надежность фундамента.

“Сваи сгниют за 10 лет”

Существует мнение, что винтовые сваи подвержены быстрому разрушению из-за воздействия влаги. Однако современные технологии гальванической защиты, обработка антикоррозийными составами и применение прочных материалов позволяют исключить риск гниения. Помимо этого, окислительные процессы блокируются за счет заполнения внутренней части смесью из цемента и песка. С правильным обслуживанием фундамент на винтовых сваях может прослужить все сто лет и даже больше.

“Пол дома на сваях будет холодным”

Этот миф связан с тем, что нижняя часть здания из-за свайно-винтового фундамента остается доступной ветру. Здесь важно понимать, что при создании такого дома проводится тщательная тепло- и гидроизоляция: используются специальные материалы и технологии, которые предотвращают проникновение холода и влаги из почвы в структуру здания. Такие изоляционные меры гарантируют, что температура напольного покрытия будет сопоставима с температурой стен дома с внутренней стороны.

“Сваи можно установить только летом”

Действительно, летнее время считается оптимальным для строительных работ. Тем не менее производить монтаж можно также и в другие времена года. Осень и весна могут быть приемлемыми периодами для установки свай даже при подъеме грунтовых вод или изменении осадков. Современные технологии позволяют эффективно работать в различных климатических условиях. Даже зимой установка свай возможна с использованием специальной техники, способной преодолевать замороженный грунт.

Винтовые сваи — отличная альтернатива традиционным методам строительства. Для комфортного проживания в доме на сваях важно провести правильную установку фундамента и учесть все особенности участка. Однако руководить процессом установки и самостоятельно организовывать работу строителей может быть довольно сложно. Чтобы не наделать ошибок, стоит сразу обратиться за помощью к профессионалам. Команда MaturHouse во главе с руководителем Рафиковым Эмилем Винеровичем создадут для вас проект современного загородного дома, учитывая все ваши пожелания. С ранее реализованными проектами компании вы можете ознакомиться на сайте.