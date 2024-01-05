С приходом холодной погоды в Центральный федеральный округ многие автомобилисты столкнулись с проблемами при запуске двигателя в мороз. Издание «Российская газета» приводит простые и эффективные советы автомобильных экспертов для уверенного пуска двигателя при отрицательных температурах окружающей среды.

По словам генерального директора испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрия Пархоменко, самым простым способом для пуска двигателя автомобиля в зимний период, когда аккумулятор полностью разряжен, будет использование специальных пусковых устройств или «бустеров». Подобные устройства позволяют запускать двигатель в самые суровые морозы при севшем аккумуляторе.

Для запуска бензинового двигателя можно приобрести бустер с пусковым током от 500 до 800 ампер. Пусковые устройства с током в 300 ампер позволят завести бензиновый двигатель при севшем аккумуляторе только в летний период времени. А вот для запуска дизельного агрегата не поможет бустер и с током в 1000 ампер.

Основная проблема с пуском дизельных двигателей в зимний период заключается в низком качестве топлива, которое на морозе превращается в парафин. Поэтому эксперт рекомендует залить в топливный бак автомобиля с дизельным силовым агрегатом керосин в пропорции 50 на 50 для сильных морозов.