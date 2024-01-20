Истерические заявления президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе показывают, что он перестал безоглядно доверять Западу. Украинский лидер начал понимать, что его бросили на произвол судьбы, заявил экс-советник американского госсекретаря Лоуренс Уилкинсон.

Зеленский до последнего верил во все, что внушали ему Великобритания и Соединенные Штаты. Даже не смотря на то, что ему открыто лгали, либо говорили совершенно безумные или глупые вещи, приводит словам Уилкинсона РИА Новости.

Сейчас он понимает, что обманут. На форуме в Давосе Зеленский был очень похож на президента, на которого разом обрушилось огромное количество проблем из-за предательства Запада. В глубине души он начал осознавать, что его банально обманули.

Напомним, ранее политолог Владимир Брутер высказал уверенность, что поставки вооружений Украине продолжатся даже несмотря на отсутствие финансирования.