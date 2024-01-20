Снабжение украинской армии оружием продолжится в нужных для Киева объемах, рассказал порталу Ura.ru аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он пояснил, что все разговоры о прекращении поставок – это своеобразный торг между Соединенными Штатами и Европой. Первые хотят взвалить на вторых все затраты на поставляемое Украине вооружение. ЕС понимает, что США его использует и поэтому тоже делает резкие заявления об остановке снабжения. Но на деле оно все равно продолжается.

«Все поставлено, причем с запасом. И по тому количеству военнослужащих Украины и тех, кто там присутствует из западных стран, и их сателлитов, — оружия там хватит еще надолго», — уверен политолог.

Также он добавил, что отсутствие официальных заявлений о возобновлении финансирования еще не означает, что снабжение прекратилось. Оно будет продолжено в любом случае. Тем более, что сейчас Киев отсиживается в обороне и большого количества оружия ему не требуется.