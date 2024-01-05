После провала контратакующей операции и перехода ВС РФ в наступление на Украине задумались о смене силовой парадигмы, отмечает политолог, полковник запаса Андрей Кошкин.

Он пояснил, что план США и НАТО победить Россию с треском провалился и теперь стороны обвиняют друга. Вашингтон заявляет, что Киев получил все, что требовал, но не сумел это должным образом использовать. На Украине же обвиняют Североатлантический альянс в задержках с поставками вооружений, а также в недостаточном их количестве, передает “Лента.ру”.

Именно поэтому Киев сейчас усилил атаки на Россию, используя беспилотники и реактивные снаряды. Его цель – показать США способность делать хоть что-нибудь и выпросить новые поставки. Вашингтон же склоняется к мысли, что Киеву нужно переходить к стратегической обороне.

Ранее политолог Кошкин прокомментировал идею ВСУ провести мобилизацию через лотерею и назвал это заведомо провальной затеей.