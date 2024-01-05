Мобилизацию через розыгрыш лотереи, которую придумали на Украине, в случае внедрения обернется провалом. Достаточно взглянуть на США, которые однажды уже пытались реализовать эту идею, рассказал «Пятому каналу» политолог Андрей Кошкин.

Он пояснил, что единственной боевой задачей украинских военных является проведение мясных штурмов. Потенциальные мобилизованные это видят и делают все возможное, чтобы не попасть под призыв. Но Киев вполне может задействовать «лотерею», когда будут исчерпаны остальные методы.

Кошкин отметил, что нечто подобное проводили в США в годы войны во Вьетнаме. Однако в результате 100 тысяч американцев захотели просто уехать из страны. На Украине же и идеи с «лотереей» и вообще подходы к мобилизации полностью противоречат нормальному процессу развития государства.