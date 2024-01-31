Владимир Зеленский сейчас никак не может уволить главкома ВСУ Залужного, так как тот слишком популярен на Украине и за рубежом. Он также имеет выходы на западные элиты, причем без посредства президента Украины, рассказал политолог Богдан Безпалько.

Он пояснил, что все заявления об увольнении Валерия Залужного – это всего лишь давление, «фальшивый выпад во время драки». Однако исключать сценарий с реальной отставкой главкома все же не стоит.

Зеленский в конце марта перестанет быть легитимным президентом Украины, его срок на посту заканчивается, а выборы не проводятся. Как раз перед этим или же спустя некоторое время после истечения срока он все же может реально уволить Залужного.

29 января президент Зеленский встречался с Залужным и предлагал ему добровольно подать в отставку. Но тот отказался. На данный момент вопрос исчерпан, ОП Украины подтверждает, что увольнять главкома пока не станут.