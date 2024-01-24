Военнопленные ВСУ, которые погибли в сбитом ПВО Украины самолета Ил-76, рассказывали, что попали в плен из-за отсутствия какой-либо военной подготовки перед отправкой на передовую.

Один из бойцов Назар Петрыкив также жаловался, что командиры бросили его и сослуживцев на позициях в качестве пушечного мяса, а сами сбежали в безопасное место. Поэтому никаких других вариантов уцелеть, кроме как сдаться в плен, у боевиков не было, передает РИА Новости.

Еще один пленный, Андрей Чикишев, рассказывал, что от его визита в военкомат до отправки на фронт прошло два часа. В Красной Поляне боевиков кое-как снарядили и направили в Егоровку. В первый же день они попали под обстрел.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал от Минобороны срочно высказать официальную позицию по сбитому самолету с военнопленными ВСУ.