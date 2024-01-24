Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) потребовал от Минобороны Украины немедленно рассказать правду о сбитом над Белгородской областью самолете Ил-76.

«Господин Умеров, надо выходить. Отсидеться не получится. Такова уж эта работа», — написал он в своем тг-канале, обращаясь к главе военного ведомства.

По словам Гончаренко, народ Украины должен знать правду и хочет слышать официальные комментарии, которых по неизвестным причинам до сих пор нет.

Напомним, ранее попадание ВСУ по российскому самолету Ил-76 прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он написал, что все погибшие участники экипажа являются героями. Что касается родственников погибших военнопленных ВСУ, они не дождались их домой из-за террористической атаки украинской ПВО.