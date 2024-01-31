Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в своем телеграм-канале фрагмент беседы с писательницей Людмилой Улицкой. В нем она признается, что гонорары от публикации своих книг отправляет на нужды украинской армии.

«Мои гонорары идут на Украину», —заявила Улицкая, думая, что разговаривает с главой ОП Андреем Ермаком.

Также она призналась в симпатиях к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но при этом заметила, что не знает, сумеет ли он справиться с процветающей в стране коррупцией.

Пранкеры поинтересовались также мнением писательницы о терактах против патриотически настроенных граждан России.

«Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас есть право на это», — заявила она в ответ.

В ноябре Улицкая вместе с писателями Виктором Ерофеевым и Владимиром Сорокиным гневно опровергли обвинения в финансировании ВСУ. Они заявили, что подобные предположения являются абсурдными.