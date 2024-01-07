Бойцы ВС РФ из Перми ликвидировали украинский танк в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на тг-канал «Прикамские витязи».

Источник напомнил, что видеозапись с уничтожением танка быстро разлетелась по Сети и привлекла к себе интерес огромного количества пользователей. Но далеко не все из них знают, что боевую машину ликвидировали пермяки.

На кадрах записи как раз запечатлен момент ее поражения. Отмечается, что движущийся вдоль лесополосы танк обнаружил беспилотный аппарат, который затем корректировал удар по цели и зафиксировал ее успешное уничтожение.

Ранее украинский эксперт в области РЭБ и связи «Флэш» заявил, что на вооружении российских войск появились беспилотные аппараты с машинным зрением и автоматическим самозахватом цели.