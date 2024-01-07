Украинский эксперт в области РЭБ и связи Сергей Бескрестнов («Флэш»прокомментировал заявления о преимуществе ВС РФ в количестве и качестве беспилотных аппаратов. Он отметил, что российские военные уже применяют такие передовые технологии, как «машинное зрение» и самозахват цели.

То есть, оператор лишь указывает беспилотному аппарату цель, а все остальное, включая ее уничтожение, дрон делает сам.

По словам аналитика, такой подход не требует длительного обучения и операторов, а также делает совершенно бесполезными системы РЭБ ВСУ. Все дело в том, что дрон совершенно автономно заходит на цель и сбить его с пути уже невозможно. Как и разорвать связь с оператором, которая отключается после захвата мишени.

Также один оператор может осуществлять управление увеличенным количеством дроном, просто указывая им нужную цель.

По мнению Бескрестнова, Киев также должен развивать подобные технологии, так как FPV-дроны приобрели огромное значение в зоне СВО.