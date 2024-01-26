Полицейские вернули непутевому хозяину пса Арчи, которого тот забыл в электричке. О передаче найденного полицейскими той-терьера рассказала офпред МДВ РФ И. Волк в официальном тг-канале.

Хозяин искал Арчи по всему Подмосковью почти 10 суток. На помощь мужчине пришли зоозащитники-волонтеры. Они решили уточнить информацию о пропавшей собаке у полицейских. Те выяснили, что похожего пса видели живым и здоровым сначала в Чехове, а затем в Серпухове.

Оказалось, что пса приютили неравнодушные люди. Они подобрали той-терьера на станции, но когда узнали, что Арчи ищет хозяин, позвонили в полицию и договорились о передаче собаки.

Полицейские отдали пса хозяину, который первым делом попросил у собаки прощения. 16 января мужчина, будучи пьяным, поссорился с пассажирами электрички и вышел на ближайшей станции, забыв забрать Арчи.