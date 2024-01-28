При хроническом алкоголизме, подозрениях на заболевания печени, обнаружения симптомов блокировки путей вывода желчи пациентам назначают ряд исследований. Одно из них – анализ на прямой билирубин определение уровня которого дает возможность точно поставить диагноз, а также проконтролировать эффективность лечения.

Что такое прямой билирубин

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно сперва пояснить понятие непрямого билирубина, который образуется в процессе разрушения эритроцитов. Происходит он при нормальном состоянии организма на 120 день своего функционирования. Гемоглобин, содержащийся в эритроцитах, как раз и превращается в непрямой билирубин.

Каждый день в организме образуется около 250-350 мг этого вещества. Причем именно из эритроцитов поступает до 85 процентов. Остальное образуется из-за работы печени и костного мозга.

В печени билирубин соединяется с веществом, содержащим сахар и становится прямым, то есть связанным. По протокам желчного пузыря он переносится к кишечнику, а затем отделяется от сахаросодержащего вещества и выводится, окрашивая кал в характерный коричневый цвет.

В кровь прямой билирубин почти не попадает, но это относится только к здоровому организму. Если печень метаболизирует это вещество, но из-за блокировки желчных протоков вывести его не в состоянии, то оно выходит через кровь и попадает в мочу, делая ее темнее. Кал же, напротив, сильно осветляется, указывая на проблемы с выводом билирубина.

Зачем нужно определять уровень билирубина в крови

Данное исследование позволяет понять, почему именно повышается прямой билирубин. Иногда это происходит из-за камней в желчном пузыре или сужении протоков, через которые плохо выводится вещество, а также из-за гепатита либо цироза печени, других заболеваний этого органа.

При повышении прямого билирубина можно диагностировать проблемы с желчным пузырем, повреждения либо заболевания печени. Еще одна проблема – достаточно редкие наследственные недуги – синдромы Дабина и Ротора, которые не дают билирубину нормально выводиться печенью.

Понижение уровня указывает на алкогольную зависимость. Также он может снизиться после приема любых напитков с кофеином, барбитуратов, пенициллина.

Если прямой билирубин повышен, нужно пройти ряд дополнительных исследований:

определение уровня общего билирубина;

щелочная фосфотаза;

АЛТ и АСТ;

тесты на вирусные гепатиты.

Также имеет смысл пройти обследование у инфекциониста и хирурга, сделать узи желчного пузыря и печени, чтобы точно поставить диагноз.