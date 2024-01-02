Рядом с посольством Соединенных Штатов в Киеве нашли обломки ракеты, сбитой украинской ПВО. Об этом прессе сообщил Александр Поповцев, который временно исполняет обязанности главы Шевченковского района украинской столицы.

Он заявил, что на ул. Телиги в районе метро Дорогожичи, где рухнула сбитая ракета, в десяти домах вылетели стекла. Кроме того, пострадали и те объекты недвижимости, которые располагаются в непосредственной близости от самого посольстве США.

Ранее также стало известно о поражении бункера в Киеве, в котором находился один из заместителей главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он был ликвидирован ракетным ударом. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ пока не поступало.