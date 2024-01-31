Портал «Страна.ua» прокомментировал новую версию законопроекта о мобилизации на Украине и отметил, что после его принятия все мужчины в течение двух месяцев будут ОБЯЗАНЫ явиться в военкоматы (ТЦК – территориальные центры комплектования) и уточнить персональные данные.

Военнообязанным придется сообщить ТЦК актуальный номер телефона и адрес, а также другие данные, которые необходимы для заполнения военно-учетных документов, передает РИА Новости.

Это требование касается не только находящихся на Украине граждан, но и тех, кто каким-либо образом ухитрился выехать за границу. Их обяжут уточнять информацию о себе по электронной почте или по телефону.

Неявка будет считаться нарушением действующего законодательства и наказываться.