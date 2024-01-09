По информации Ассоциации туроператоров РФ, самым дорогостоящим зарубежным туром из России является поездка семьи из 6-ти человек в Турцию. Отмечается, что путешествие в Анталью сроком на три месяца обошлось туристам в 24.5 миллионов рублей.

По сообщению АТОР, пятеро взрослых и один ребенок за проживание в пятизвездочном отеле в Анталье с апреля по июль 2023 года заплатили 24.5 миллионов рублей. Правда в эту стоимость также был включен и прямой перелет из России.

На ступеньку ниже в рейтинге самого дорогого отдыха оказалась поездка на Мальдивы. За 15 ночей пятеро туристов заплатили 22.4 миллиона рублей. На третьей позиции находится тур на горнолыжный курорт Кран Монтана. Семья из 4-х россиян заплатила за свое путешествие 22.3 миллиона рублей.

Среди самых дорогих проданных туров на территории России является речной круиз по Сибири. Его купила группа туристов из 11 человек на 12 дней. Однако туристам путешествие только предстоит, так как тур выкуплен на август 2024 года. За эту поездку россияне заплатили 6.5 миллионов рублей.