В агентстве РИА Новости рассказали, почему у Запада не получается удовлетворить потребности Киева в боеприпасах. ВСУ постоянно жалуются, что не в состоянии сдерживать российские войска, так как не хватает снарядов. Ведь ранее под Марьинкой они тратили вдвое больше зарядов к гаубице M777, чем сейчас.

Ранее корреспондент CNN пообщался с украинскими военными, рассказавшими, что снаряды, которые замерзли в условиях низких температур, банально не выстреливают. Также вместе нормальных боеприпасов часто попадаются дымовые, от которых нет никакого толку.

ВСУ на 90 процентов уменьшили использование артиллерии как раз из-за дефицита боеприпасов. Германия в конце прошлого года передала Киеву 20 тысяч снарядов, но даже при крайне экономном их расходовании это «капля в море».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал, что Альянс намерен отправить на Украину снаряды на 1,2 миллиарда долларов. Однако военно-промышленный комплекс стран Запада не способен произвести такой объем боеприпасов единоразово. Это означает, что Киев будет получать их небольшими порциями, что совершенно не исправит ситуацию.

Аналитик британского центра RUSI (Royal United Services Institute) Джек Уолтинг назвал еще одну причину украинских неприятностей. Еще летом Киев выпускал ежедневно до 7 тысяч боеприпасов. Россия же – только около 5 тысяч. Сейчас соотношение существенно изменилось. ВС РФ бьют по украинским позициям 10000 снарядов в день, а ответить ВСУ могут только двумя тысячами. То есть, всего за полгода РФ сумела достичь превосходства в пять раз.