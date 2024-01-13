Тела двух мертвых мужчины были обнаружены в бытовке, расположенной на территории заброшенной дачи Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах. Следователи уже начали проверку инцидента, назначив проведение медицинской и судебной экспертиз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«12 января в бытовке, расположенной на территории городского округа Мытищи, обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. Назначены медицинские и судебные экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти погибших», – сообщает пресс-служба.

По данным авторов Телеграм-канала Mash, мертвые тела мужчин могут принадлежать бывшему охраннику дачного участка по имени Сагит и его другу. При этом бывшую дачу Иосифа Сталина в сентябре 2023 года продали краснодарской компании «Консалтинг и право». Сумма сделки составила 403,5 миллиона рублей.