В авторском тг-канале Е. Мизулина, глава Лиги безопасности интернета, внесла предложение увековечить кота Твикса установкой памятника.

Мизулина написала, что ей «жалко котика». По ее мнению, проводница поезда проявила крайнюю жестокость. Выброшенный из поезда кот прошел 8 км, чтобы найти пропитание и тепло. Его судьба вызвала сочувствие у любителей животных по все миру, они переживали, следили за новостями. К сожалению, Твикс погиб. По предварительной версии, его растерзали собаки. Мизулина предложила подумать над установкой коту Твиксу памятника. Поставить памятник разумно в Кирове, считает глава ЛБИ. Именно там кота «ссадили» с поезда.

Ранее в РЖД сообщили, что начали проверку по сообщениям о том, что проводница выкинула из поезда кота. По словам сотрудницы, кот бродил по вагону, а не сидел в переноске, как требуют правила перевозки животных. Она пыталась найти хозяев, но никто не отозвался. Правила запрещают провозить бесхозных животных, поэтому она ссадила кота на ближайшей станции в Кирове.