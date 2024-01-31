Заявления Киева об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного указывают на агонию киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На «Радио Sputnik» она отметила, что на Украине наблюдается полный распад государственности и имеющейся системы управления.

«Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии», – заявила Захарова.

Она также отметила, что в самоуничтожении друг друга представители киевского режима намерены идти до конца. Зеленский уже избавлялся от одной своей команды после прихода к власти, а сейчас делает то же самое с другой.