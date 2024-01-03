Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что малышка-панда, родившаяся летом в Московском зоопарке, получила имя. Путем проведенного голосования москвичи остановили свой выбор на имени Катюша.

«Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на “Активном гражданине” приняли участие более 380 тысяч человек», – написал Собянин.

По его словам, во время голосования лидировало три имени: Маша, Мо Мо и Катюша. Победу одержало третье имя. За него проголосовало 29%.

Малышке-панде по имени Катюша уже четыре месяца. Она уже хорошо ходит и обзавелась большим количеством зубов. Специалисты провели очередной осмотр пандочки. Ее вес составляет 8.67 кг, а длина тела составляет 79.5 см.

Напомним, что Катюша является первым в российской истории детенышем большой панды. Она родилась в Московском зоопарке летом 2023 года. Ее родителями являются Жуи и Диндин. Они были переданы Китаем в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.