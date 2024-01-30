Лидерами на рынке летних покрышек остаются японские и европейские бренды. Но и китайские производители постепенно подтягиваются к ним. При этом продукция последних имеет весьма серьезное преимущество, выражающееся в низкой цене.

Почему стоит обратить внимание на китайские шины

Совсем еще недавно китайские шины проигрывали по популярности и европейским, и японским. Однако сейчас интерес к ним растет стремительными темпами. И дело даже не в низкой цене. Если, к примеру, заглянуть в каталог компании «4 колеса» на сайте https://4kolesa.online/shiny/letnie/cn/, то можно увидеть множество моделей, которые при адекватной стоимости обеспечивают и множество других преимуществ:

использование резиновой смеси, обеспечивающей хорошее сцепление с дорогой в любых погодных условиях;

реальная экономия топлива. Она обеспечивается более жесткой конструкцией покрышек, а также уменьшенной высотой боковины, уменьшающей сопротивление качению. Автомобилю требуется значительно меньше энергии, чтобы перемещать колеса с такими шинами и, соответственно, топлива тоже расходуется меньше;

хорошая управляемость. Это преимущество является следствием использования качественной резины, о которой упоминалось ранее;

минимальный риск аквапланирования в дождливую погоду.

Резиновые смеси, которые используют китайские производители, рассчитаны на жаркую погоду. Они не плавятся и не «липнут» к дороге, отлично держат форму при любой температуре.

Особенности выбора протектора

Очень многое зависит от рисунка протектора, поэтому в процессе его выбора стоит учитывать, на каких дорогах и для каких целей используется автомобиль.

Наиболее популярными являются покрышки с асимметричным рисунком, которые подходят для поездок по любым дорогам в самых различных погодных условиях. Обеспечивают хорошую управляемость на мокрых покрытиях, надежно сцепляются с ними.

Симметричный рисунок протектора тоже хорошо подходит для езды по мокрым трассам, он обеспечивает сцепление с покрытием в сильные ливни. Но этот вариант не подойдет любителям быстрой езды.

«Ёлочка» – еще один популярный вариант. Шины с таким рисунком лучше использовать только в городских условиях, для гравийных дорог или грунтовок они не подходят совершенно. Также не стоит слишком разгоняться, так как протектор «ёлочка» плохо переносит большие скорости. Но в ненастную погоду он незаменим, так как отлично отводит воду.

Последние два варианта имеют один недостаток – повышенный уровень шума. Но это во многом зависит от производителя. Премиальные китайские бренды разрабатывают все новые технологические решения, позволяющие устранить данную проблему.