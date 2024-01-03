В новогоднем выпуске проекта «Квартал 95», с которого стартовала президентская карьера Владимира Зеленского, показали номер на тему конфликта между главой государства и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Комики, изображавшие президента и генерала, заявили, что все слухи о конфликте между ними являются преувеличенными. И отметили, что распускает их никто иной, как бывший глава государства Петр Порошенко.

«Дурак может и понимает, но его каналы это разгоняют», — заявил артист, изображающий Зеленского.

«Залужный» призвал подтвердить отсутствие конфликта объятиями перед зрителями, но получил отказ. Игравший Зеленского комик заявил, что глава ОП Андрей Ермак не любит, когда президент обнимается с другими и может обидеться.