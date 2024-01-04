Сотрудники Красноярского научного центра СО РАН, подводя итоги года, назвали самые важные научные открытия 2023 года. Одним из таковых является открытие учеными из Красноярска, Иркутска и Якутска основного источника ценных омега-3 жирных кислот. Специалисты выяснили, что среди мяса всех сельскохозяйственных животных, выращиваемых в России, больше всего омега-3 жирных кислот находится в мясе и печени якутских коров. Потребление данных кислот необходимо каждому человеку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одно ценное открытие – создание пластика, способного полностью разлагаться всего за 7 месяцев. Красноярскими учеными был разработан вид биоразлагаемого пластика на основе полистирола и органического соединения: альфа-ангеликалактона. Он способен полностью разлагаться в лесной почве в течение семи месяцев.

Также специалисты в 2023 году смогли синтезировать кристаллы, которые могут помочь в терапии болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. Кроме того специалисты создали новый строительный материал из бетона и стекла, являющийся более прочным и дешевым в сравнении с ныне применяемыми строительными аналогами.