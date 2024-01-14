В апреле 2023 года было объявлено об отзывной кампании в отношении автомобилей немецкого производителя Porsche, в частности речь шла о выявленной неисправности у модели Carrera GT. Однако компания не в состоянии устранить неисправность, хотя и рекомендовала владельцам воздержаться от использования суперкаров. Об этом сообщает портал Jalopnik.com.

Потенциальная возможность поломки элементов подвески во время движения на высокой скорости стала причиной отзывной кампании 489 экземпляров немецких суперкаров, выпущенных в период с 2004 по 2005 года. Механические повреждения и коррозия могут вывести из строя шарниры подвески.

Примечательно, что производитель рекомендовал владельцам суперкаров прекратить эксплуатацию своих транспортных средство до устранения неполадки. Однако с момента начала отзывной кампании производитель немецких суперкаров не может исправить дефект подвески из-за отсутствия запасных частей.