Украинские войска в зоне специальной военной операции страдают от дефицита боеприпасов уже несколько месяцев, заявил в интервью изданию Bild мэр Киева Виталий Кличко. Он потребовал от ФРГ отправить новый пакет военной помощи, передает РИА Новости.

Кличко отметил, что российские войска давят на ВСУ на всех участках фронта в то время, как у Киева нет достаточного количества боеприпасов для отражения атак ВС РФ. При этом бундестаг еще голосует против поставки дальнобойных ракет Taurus.

Также киевский мэр озвучил уже известную мантру президента Владимира Зеленского и его команды о том, что Украина якобы защищает весь Евросоюз, а страны ЕС не хотят помогать делать это.