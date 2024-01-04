В итоговой «Песне года» Лера Кудрявцева и Катя Гордон дуэтом спели композицию «Дамы за 30». Однако на телевидении ее не показали, номер был вырезан из эфира. Причину этого раскрыла сама Гордон.

Она пояснила, что всему виной главный исполнительный директор ВГТРК Олег Добродеев, которому не понравилось, что Катя защищает бывшую супругу бизнесмена Артема Чайки Марину.

«Я бы промолчала, но в силу того, что некоторые сначала пытались перевалить вину на администрацию президента и наврать, что я в каких-то черных списках, а позже намекнуть, что я тоже была на “голой вечеринке”… поясню. То, что наш номер вырезали — личная цензура г-на Добродеева», – сообщила Гордон.

Она рассказала, что в качестве юриста создала много рейтинговых проектов для «России 1». Однако после того, как начала защищать бывшую жену Чайки, ее стали преследовать и обвинять в съемке «заказных сюжетов». То, что номер с Кудрявцевой вырезали из эфира – это очередная мелкая месть Добродеева, уверена Гордон.

Напомним, ранее признанный иноагентом в РФ шоумен Максим Галкин рассказал, что Алла Пугачева злится на него из-за пристрастия к алкоголю.