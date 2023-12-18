После возвращения в Израиль Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* отправились на концерт фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича, посвященный его 70-летию. Там Примадонне пришлось пережить несколько неприятных минут. Она пыталась помешать супругу напиваться.

Галкин* после окончания концерта взобрался на сцену с бокалом крепкого алкоголя и заявил, что сперва выпьет, а уж потом будет поздравлять юбиляра.

«Сейчас Алла волнуется – она знает, что я люблю выпить», — заявил шоумен, глядя на сидящую в зрительном зале жену.

В ответ Пугачева заявила: «Зато не бабник». После этого ее высказывания Галкин* начал улыбаться.

Позже Примадонная все же начала злиться на мужа, однако он все же выпил еще около пяти раз, после чего остановился.

*признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России