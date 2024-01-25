Для каждого человека День Рождения является светлым и радостным праздником. И они одно поздравление или преподнесение подарка в этот день не обходится без красочных букетов цветов. Большие и маленькие, в корзинах или шляпных коробках букеты на День Рождения можно найти в интернет-магазине Magic Flower и заказать их с оперативной доставкой по Москве.

Букеты цветов на День Рождение

Для выбора цветочной композиции именинникам нет универсального правила. За основу всегда берутся предпочтения самого виновника торжества, личные пожелания и, конечно же, имеющийся бюджет. Также при выборе можно руководствоваться символичностью, которой наделен каждый представитель флоры:

Тюльпаны являются символом нежности и любви. Также цветок означает поклонение. Преподнося такой букет на День Рождение, можно пожелать получателю искреннего счастья. Эустомы, или японские розы, олицетворяют очарование и мечтательность. Это легкие и ненавязчивые цветки, которые можно дарить без какого-либо повода и скрытого символизма. Герберы – разноцветные и теплые цветы, которые ассоциируются со светом в жизни. Такой букет преподносят как пожелание радости и веселых моментов. Орхидеи – элегантные и величественные растения, символизирующие роскошь и уважение. Орхидеи дарят как пожелание успехов в любых сферах жизни. Хризантемы – олицетворяют молодость и жизненную энергию. Букет из ярких хризантем можно дарить на День рождения родным, друзьям и возлюбленным как пожелание крепкого здоровья. Каллы – являются символом верности и уверенности. Цветочные композиции с каллами преподносят выдающимся людям с ярко выраженными лидерскими качествами и «железным» характером. Лилии – символичные цветы, имеющие разную интерпретацию в зависимости от страны. На территории Европы лилии являются символом непорочности и чистоты. Поэтому их часто преподносят на Дни Рождения юным девушкам и маленьким девочкам. Олицетворяют эти нежные цветы мир, покой и достаток. Часто их дарят на юбилеи представителям старшего поколения. Нарциссы – растения с двойным смыслом. Во-первых, они являются показателем сильного характера и независимости получателя. Во-вторых, нарциссы символизируют заинтересованность. Поэтому букеты нарциссов можно преподносить партнерам и руководителям, а также подарить избраннику или возлюбленной, которого рассматривают в качестве второй половинки.

На Дни Рождения преподносят не только монобукеты. Роскошно и впечатляюще выглядят и сборные композиции. Чтобы цветочный ансамбль нес в себе особое пожелание или конкретный смысл, лучше доверить его составление флористам, которые правильно подберут сочетание цветов и оттенков, составят изысканную комбинацию цветов.