Низкие температуры создают проблемы автомобилистам. Уже при -20 °C не всякий аккумулятор дает достаточный импульс для запуска мотора. Поговорим о том, какой аккумулятор лучше ставить на машину зимой, и разберем критерии подбора батареи.

Правила выбора автомобильной АКБ

Какой аккумулятор является лучшим для зимы, сказать однозначно нельзя — сейчас на рынке представлено множество устройств разных производителей. Выбор марки всегда остается за автовладельцем: здесь стоит ориентироваться на предпочтения и финансовые возможности. Но существуют определенные критерии, которые нужно учитывать при покупке.

На максимальной мощности аккумулятор работает при температуре выше +25 °C, но уже при +15 °C его параметры падают почти в два раза. И первое, на что стоит обратить внимание — это величина тока холодного запуска. Он измеряется в амперах и указан на этикетке АКБ. Большинству легковых автомобилей достаточно аккумулятора с током холодного запуска величиной 18 А.

Второй параметр — емкость аккумулятора. Для каждой модели авто она указана в руководстве по эксплуатации. Так, если емкость штатной батареи для Daewoo Matiz составляет 35 А/ч, то Renault Logan II поколения комплектуются аккумуляторами на 70 А/ч.

Высокая емкость устройства позволяет ему выдерживать сильные морозы без падения заряда до критического уровня, но это не значит, что чем выше емкость, тем лучше. АКБ с емкостью, намного превышающей штатную, может не поместиться на предусмотренное для него место, а клеммы не подойдут по размеру. Поэтому даже для холодных районов не следует приобретать аккумуляторы, емкость которых более чем на 15% превышает штатную.

Оптимальное время для приобретения нового аккумулятора — конец зимы. Морозы в это время еще случаются, поэтому вы сможете проверить качество батареи в сложных условиях. Кроме того, вам хватит времени, чтобы вернуть некачественное устройство продавцу по гарантии.

Виды аккумуляторов для автомобилей

Существует два основных вида автомобильных аккумуляторов: кальциевые и AGM.

Кальциевые аккумуляторы

При изготовлении пластин для кальциевых АКБ этот элемент, количество которого в сплаве не превышает 1%, дает следующие плюсы:

замедление выкипания воды из электролита;

повышение виброустойчивости пластин;

улучшение антикоррозийной стойкости;

увеличение прочности пластин.

При своих достоинствах у кальциевых аккумуляторов имеется серьезный минус — их нельзя разряжать более чем на 30%. Сильный разряд приводит к образованию кальциевого сульфата, который оседает на пластинах и приводит их в негодность. Из-за этого никакую кальциевую АКБ нельзя считать лучшей для зимы.

AGM-аккумуляторы

AG-аккумуляторы характеризуются уникальными свойствами благодаря абсорбированному электролиту. Они необслуживаемые и используют пористый стекловолоконный материал в качестве сепаратора.

Преимущества AGM-аккумуляторов:

высокая изоляция пластин;

эффективность рекомбинации газов;

быстрый заряд устройства без специальных требований к зарядному аппарату;

отсутствие утечки электролита и коррозии пластин.

AGM-аккумуляторы широко используются в авто и бесперебойных системах питания, а срок их службы достигает 20 лет.

Мы разобрались, как выбрать автомобильный аккумулятор для зимы. Интернет-магазин «АвтоТО» предлагает большой выбор аккумуляторных батарей для легковых авто, грузовиков и автобусов. Подобрать оптимальный вариант помогут консультанты магазина.