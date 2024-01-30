У актера Федора Добронравова поднялось давление, из-за чего пришлось отменить спектакль «Ловушка для мужа» в Воронежском концертном зале.

«Комсомольская правда» со ссылкой на промоутеров постановки сообщила, что билеты можно вернуть там, где их покупали. Спектакль не состоится, так как Добронравов заболел. Верхнее значение его давления составляет 220.

Постановка была запланирована на 30 января в концертном зале Воронежа.

«КП» также пишет, что в распоряжении редакции имеется справка из медицинского учреждения, подтверждающая информацию о болезни Федора Добронравова.

Кроме того, отменен спектакль и в театре «Русская песня», который должен был пройти 1 февраля. По словам Станислава Садальского, вместо постановки с Добронравовым в учреждении пройдет спектакль «Еврейское счастье», в котором играет народная артистка Татьяна Васильева.