Хозяйка кота, которого проводница вагона выбросила из поезда в Кировске, рассказала журналистам, что намерена добиваться ее увольнения.

«Пока не знаю, будем ли обращаться в суд с гражданским иском, но будем отталкиваться от ответа РЖД. Мы хотим добиться хотя бы того, чтобы уволили женщину-проводницу, которая это сделала», – заявила разгневанная женщина.

Напомним, что проводница одного из вагонов поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург 11 января выбросила из вагона в Кирове кота по кличке Твикс, которого хозяева везли по специальному билету. Животное выбралось из переноски и начало разгуливать по вагону.

По словам проводницы, она решила, что это бездомный кот, попавший в вагон случайным образом. Она рассказала, что спрашивала пассажиров, чей кот, но никто не знал. Поэтому и решила выбросить животное из поезда. Отмечается, что волонтеры ищут кота в окрестностях кировского вокзала, но пока результатов нет. Хозяева Твикса объявили вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Кировским линейным отделом МВД РФ на транспорте было сообщено, что в связи с произошедшим уголовное дело о самоуправстве против проводницы возбуждаться не будет.