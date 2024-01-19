Сто российских туристов из разных регионов страны должны отправиться на горнолыжный курорт Северной Кореи из Владивостока. Об этом сообщает туроператор Приморского края «Восток Интур» в своем Телеграм-канале.

«Первая группа российских туристов для поездки в КНДР набрана: это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа, Перми, Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга и дальневосточных регионов», – написали сотрудники агентства по туризму в своем Телеграм-канале.

В настоящий момент неизвестно, будут ли организованы подобные туры на постоянной основе или нет. Однако данная схема поездок предполагает задействование туристической инфраструктуры Приморского края, поскольку большую часть российских туристов перед отправкой в КНДР размещают в отелях региона.