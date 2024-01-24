В украинском Генштабе сделали первое заявление о сбитом российском самолете Ил-76, в котором летели военнопленные ВСУ. Ведомство фактически признало свою причастность к поражению воздушной машины.

В заявлении, которое приводит РИА Новости, говорится, что ВСУ намерены и дальше сбивать российские транспортные и разведывательные самолеты на Белгородском и Харьковском направлениях. При этом о пленных ВСУ на борту в Генштабе не сказали ничего. Пока имеется лишь информация о том, что обмен действительно должен был состояться 24 января, которую озвучил представитель ГУР Андрей Юсов.

Минобороны РФ ранее заявило, что удар по самолету был нанесен украинским зенитно-ракетным комплексом из района села Липцы в Харьковской области.

Напомним, военнопленные ВСУ, летевшие в самолете Ил-76 и погибшие в момент крушения, ранее жаловались, что были отправлены на фронт без какой-либо предварительной подготовки.