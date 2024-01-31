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Авиабомбы ФАБ-500 ВКС России успешно громят позиции украинских войск у Днепра. Об это рассказал генерал ВСУ Сергей Кривонос, который также пожаловался на необходимость постоянно восстанавливать блиндажи и другие фортификации.

По словам Кривоноса, в распоряжении российских ВКС имеется бомба ФАБ-500 на каждый вновь построенный блиндаж ВСУ. Эти боезаряды, снабжаемые модулем планирования и коррекции, регулярно подрывают украинские позиции в Херсонской области, вынуждая восстанавливать их заново, передает РИА Новости.

Также ВС РФ имеют большое количество беспилотных аппаратов, которые атакуют моторные лодки, и артиллерийские установки. Все это не позволяет украинской армии перебросить крупные силы на российский берег Днепра.