Российские ВС активно ведут бои сразу на нескольких направлениях и успешно растягивают те силы, которые имеются в распоряжении ВСУ. Именно поэтому нужно как можно скорее проводить мобилизацию, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

Он напомнил, что ВС РФ сейчас ведут наступления на Артемовском и Купянском, Краснолиманском и Марьинском направлениях. Также они весьма успешно сдерживают атаки ВСУ в Запорожской области. Если они пойдут на Чернигов, Киеву придется совсем туго, передает РИА Новости.

По словам Кривоноса, нужно немедленно проводить тотальную мобилизацию и сразу приступать к подготовке нового личного состава. Причем осуществлять ее максимально качественно. В противном случае ВСУ ожидает военная катастрофа.

Ранее на Украине заявили, что Россия якобы готовится к наступлению на Харьков. Однако глава ОВА Олег Синегуб заявил, что не наблюдает большой концентрации войск на границе.