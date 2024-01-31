Момент падения сбитого российской ПВО беспилотника в Санкт-Петербурге попал на видео. Запись выложило в сеть издание «Фонтанка».

Напомним, БПЛА был перехвачен в ночь на 31 января. Он все же долетел до предприятия «Невский мазут», где спровоцировал возгорание нескольких пустых цистерн.

На записи видно, как небо над Санкт-Петербургом озаряет яркая вспышка. Очевидцы отметили, что проснулись от сильного грохота, в квартирах у некоторых дрожали стекла.

Беспилотник упал в непосредственной близости от троллейбусного парка. Это привело еще и повреждению нескольких авто и зданий, которые располагаются на территории предприятия. Пострадавших, по имеющейся на данный момент информации, нет.

На видео также запечатлены последствия падения дрона с поврежденными автомобилями.