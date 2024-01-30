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Подавленный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на последних встречах – это признак глубокого отчаяния, считает журналист издания Focus Габор Штейнгарт.

Он пояснил, что на недавнем интервью в шоу ARD Карен Миосги Зеленский выглядел совсем не так, как должен выглядеть уверенный в своих силах человек. По его внешнему виду можно сказать, что он притворяется, что хочет продолжать сражаться. Но на лице украинского лидера написаны отчаяние и усталость.

Паниковать Зеленскому есть от чего. Запад стремительно сократил военную поддержку, Соединенные Штаты вообще намерены от нее отказаться, переключившись на Ближний Восток и внутренние проблемы. Украинские предприятия не способны производить нужное количество боеприпасов, из-за чего ВСУ приходится экономить снаряды и уменьшать количество военных операций, передает РИА Новости.

Именно поэтому у Зеленского сейчас есть только один выход – перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Времени остается в обрез — особенно для Зеленского. Зеленский, даже если оставить в стороне очевидную усталость украинского народа от конфликта, имеет весомые причины первым сесть за пока что еще свободный стол переговоров», – заявил колумнист.