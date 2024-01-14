Согласно заявлению министра окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюкканена, ядерные реакторы электрической станции в Ловиисе независимы от поставок ядерного топлива из Российской Федерации. Об этом сообщает финский канал Yle.

«На реакторы в Ловиису завозилось в основном российское топливо, как и на многие другие АЭС в Европе и США. Сейчас мы переводим станцию на западное топливо», – заявил Мюкканен.

По словам финского министра, теперь реакторы электростанции в Ловиисе являются независимыми от новых поставок российского ядерного топлива.

Ранее представителями энергетической компанией Fortum, являющейся владельцем Ловиисской атомной электростанцией, было сделано заявление, что американской компанией Westinghouse был разработан новый тип топлива, подходящий для АЭС в Ловиисе. Был подписан контракт на создание и импорт нового топлива.

Однако ряд экспертов считают, что процесс замены топлива может столкнуться с рядом рисков. Дело в том, что ловиисская АЭС была возведена и спроектирована в 1977 году советской организацией «Атомэнергоэкспорт». Поэтому ее работа была рассчитана на вид ядерного топлива, производимого в России. Поэтому смена топлива связана с рядом рисков безопасности.