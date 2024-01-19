В зимний период автомобилистам стоит придерживаться простых правил, чтобы безопасно перемещаться по заснеженным и обледеневшим дорогам. Об этом в своем материале рассказали эксперты автомобильного журнала «За рулем».

По их словам, ни в коем случае не стоит буксовать понапрасну, если автомобиль уже застрял в сугробе. Пробуксовка может помочь только при штурме обледеневшего подъема. В таком случае разогретые покрышки смогут растопить тонкий лед и зацепиться за асфальт. В случае со снегом будет достигнут обратный эффект, когда покрышки растопят верхний слой снега, создав тонкий слой мокрого льда. В таком случае выбраться из сугроба будет намного сложнее.

Из снежного сугроба можно попытаться выбраться, используя так называемый прием «раскачки». На автомобиле с механической КПП необходимо выжимать и отпускать сцепление, чтобы попытаться «раскачать» автомобиль. На автомобиле с автоматической КПП необходимо поочередно включать режим «Drive» и «Reverse».