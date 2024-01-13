Эксперты в туристической сфере рассказали, почему остается популярным ранее бронирование путевок в Турцию. Они отметили, что подобный подход дает возможность заранее спланировать путешествие.

Оксана Алпатова рассказала изданию «АиФ», что Турция уже сейчас находится в лидерах по запросам у российских туристов. Ранее бронирование туров в эту страну дает возможность воспользоваться скидками, бонусами и акционными предложениями, а также «заморозить» цену.

По словам Натальи Лазаревой, несмотря на наличие интереса к Турции в летнем сезоне-2024, пока нет ажиотажа в раннем бронировании. Многие туристы еще отмечают новогодние праздники, поэтому о покупке туров на лето задумаются примерно в феврале.

Пока же наиболее популярным направлением остается теплая Азия. По мнению эксперта, появление таких сильных конкурентов, как Вьетнам и остров Хайнань не позволит Турции сильно завышать цены для отдыхающих из России.