После ухода с российского рынка европейских, корейских, японских и американских брендов более половины доступного ассортимента новых иномарок на отечественном рынке составляют китайские производители. В материале «Известий» ведущие эксперты авторынка определили основные критерии при выборе нового автомобиля в России в 2024 году.

Лучшим выборов в бюджетном сегменте, по мнению майора ГИБДД в отставке Виктора Кондрашина, является продукция отечественного автопроизводителя – АвтоВАЗа.

«Главный плюс модели Lada Granta – наличие запчастей и возможность обслужить ее в любом городе. Но после китайских кроссоверов Granta может показаться не столь комфортной. Сейчас есть недорогие относительно средней цены китайские кроссоверы. Например, Chery Tiggo 4 Pro – он обойдется в 1,8 млн рублей с учетом скидок и trade-in. Это небольшой, но вместительный автомобиль, который подойдет и для городского использования и бездорожья», – отметил автоэксперт.

Если бюджет при покупке нового автомобиля не играет роли, то можно присмотреться к современным электрокарам. Однако здесь стоит уделить особое внимание доступности обслуживания.