Эксперты интернет-сервиса путешествий tutu.ru составили список самых посещаемых городов нашей страны российскими туристами в январе 2024 года. В зимний период большинство россиян решили отдать предпочтение путешествиям по внутренним маршрутам.

Согласно анализу данных авиабилетов на период с 9 января по 1 февраля забронировано 80% перелетов внутри страны. Среди самых популярных направлений оказались такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные Воды. Кроме того, немалый спрос есть на авиаперелеты в Новосибирск, Калининград, Красноярск, Иркутск, Мурманск.

А вот среди маршрутов за пределами Российской Федерации лидерами стали Ереван и Ташкент. В пятерку направлений, пользующихся большим спросом, также вошли Баку, Душамбе и Минск.

По поводу путешествия на поезде, то в январе больше всего туристами было забронировано билетов в Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. А в качестве зарубежных поездок на поезде лидируют направления в такие города, как Минск, Гомель, Брест, Орша.