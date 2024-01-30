Украина потеряет выход к Черному морю после завершения специальной военной операции ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.

На YouTube-канале Ask The Inspector бывший морской пехотинец рассказал, что Киев также понесет серьезные потери в промышленной сфере. Крупные города, в которых сосредоточено производство, станут частью России, если украинские власти не одумаются и продолжат затягивать конфликт.

Ранее Риттер уточнял, что Россия получит еще четыре населенных пункта – Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. Также к ней отойдут и регионы, центрами которых являются эти города.

Потеря выхода к морю и производственных мощностей будет иметь катастрофические последствия для Украины, отметил эксперт.