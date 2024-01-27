Бывшая депутат Рады Ирина Фарион высказала гордость своими внуками, которые ненавидят людей, говорящих на русском языке.

На YouTube-каналу PAI Фарион также рассказала, что ее внук Дмитрик спит с красно-черным флагом ОУН (организация украинских националистов – экстремистская организация, запрещенная в России и с сине-желтым «прапором» Украины, передает РИА Новости.

Также Фарион поведала, что внучка, увидевшая по телевизору военнослужащего ВСУ, поинтересовалась, почему он дает интервью на русском языке. Бывший депутат не сумела этого объяснить и почувствовала неловкость перед ребенком.

Ранее Фарион призывала «утилизировать» жителей Украины, которые говорят по-русски, а также требовала от русскоязычных военнослужащих ВСУ переходить на сторону российской армии.