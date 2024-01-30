Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон напомнил, что Россия имеет возможность атаковать военные базы ВСУ в любой точке Украины. В ее распоряжении имеются ракеты, способные долететь куда угодно, передает РИА Новости.

Также эксперт отметил, что Россия неоднократно это демонстрировала, доставая ракетами до самых удаленных от своей границе регионов Украины.

Так, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе СВО нанесли удар по Яворовскому полигону во Львове, где Киев намеревался устроить базу для своих военнослужащих и иностранных наемников. Тогда США были шокировано дальностью российских ракет.

Именно с момента той атаки Запад вынужден проводить обучение боевиков ВСУ на своей территории – их отправляют для подготовки в Германию, Великобританию, США и другие страны.