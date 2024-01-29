Примерно 3,4 миллиона граждан Украины призывного возраста скрываются от мобилизационных мероприятий, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха. Он отметил, что речь идет не об инвалидах, а о людях, которые не работают официально, не учатся и не горят желанием вступать в ряды ВСУ.

Украинцы действительно скрываются от мобилизации, так как представители Территориальных центров комплектования (бывших военкоматов) перешли к откровенному похищению людей на улицах, в транспорте и в общественных местах.

По словам Наталухи, если попытаться добраться до упомянутых украинцев, они вовсе перестанут принимать какое-то участие в экономической жизни страны. К примеру, откажутся от использования банковских карт.

В начале февраля Верховная рада планирует рассмотреть очередную версию законопроекта о мобилизации. В настоящий момент точное его содержание не раскрывается.